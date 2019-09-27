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20:09 27.09.2019

Мининфраструктуры планируют сократить смертность на дорогах на треть в 2020 году – Ю.Лавренюк

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Министерство инфраструктуры Украины намерено в 2020 году снизить показатель смертности на дорогах на треть. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка в пятницу.
"Мы подходим к решению этой проблемы (смертности на дорогах – ИФ) масштабно и комплексно. У нас амбициозная цель - в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%", - сказал он в эфире телеканала NewsOne, которого цитирует пресс-служба министерства.
Замминистра добавил, что ежегодно на дорогах страны погибает более 3,5 тыс. чел., что "больше, чем забирает война на востоке".
По словам Лавренюка, кроме строительства новых дорог, программой министерства, в частности, предусматривается ряд мероприятий, финансирование которых будет увеличиваться.
"В Государственном дорожном фонде 5% предусмотрено на обеспечение безопасности дорожного движения. Это немалые средства. В этом году - 2 млрд грн, в следующем - 4 млрд грн. Круговые перекрестки, "острова" безопасности, "умные" светофоры, освещенные пешеходные переходы по новым государственным строительным нормам, где не просто нарисована "зебра", а они приподняты. Эти мероприятия на построенных дорогах будут снижать смертность", - сказал замминистра.
В то же время Лавренюк подчеркнул: благодаря реализации данной программы "в случае стабильного финансирования строительства дорог через три-пять лет увидим существенные изменения".
По его словам, Мининфраструктуры готовит на утверждение правительства дополнительные меры по усилению контроля за лицензионными видами перевозок.
Как сообщалось, в 2018 году в Украине произошло на 12,406 тыс. (снижение на 7,6%) меньше дорожно-транспортных происшествий, чем в 2017 году.

Теги: #лавренюк
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