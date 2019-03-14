"Укрзализныця" может ввести скидки на отдельные виды грузов, следующих в порты Азовского региона - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины совместно с АО "Укрзализныця" и представителями морских портов "Мариуполь", "Бердянск" и "Херсон" разработали алгоритм предоставления дополнительной скидки на формирование тарифов на отдельные виды грузов, следующих в указанные порты, сообщается на сайте Мининфраструктуры в четверг.

По мнению заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, чьи слова приводятся в сообщении, это даст дополнительный грузопоток портам и обеспечит их бесперебойную работу.

Как подчеркнули в Мининфраструктуры, из-за агрессивных действий со стороны Российской Федерации, грузопоток в портах "Мариуполь" и "Бердянск" значительно снизился, поскольку из-за долговременных задержек судов возник дефицит флота и, как следствие, рост стоимости фрахта судов.

"За 2018 год только Бердянским портом потеряно около 840 тыс. тонн грузов. Снижение железнодорожного тарифа на доставку грузов позволит нивелировать рост фрахта в общей логистической цепи и позволит увеличить объем грузоперевалки", - отметил Ю.Лавренюк.

По словам государственного секретаря Мининфраструктуры Андрей Галущак, который цитируется в сообщении, приоритетом президента Украины, правительства и СНБО является развитие портов Азова.

"Позиция государства однозначна - эти порты мы развиваем. И это будет нашим ответом на проявление агрессии со стороны России. Сегодня мы должны подставить плечо этому региону, и в частности портам, чтобы они могли компенсировать свои убытки и были сохранены для Украины", - подчеркнул он.

Разработанный алгоритм о предоставлении дополнительной скидки на формирование тарифов на отдельные виды грузов, следующих в порты "Мариуполь", "Бердянск" и "Херсон", учитывает объем грузов и себестоимость тарифа.

Как сообщалось, Мариупольский порт потерял 33% флота в результате строительства Керченского моста.

По мнению Администрации морпортов Украины, порты Азова могут увеличить грузоперевалку на 800 тыс. тонн в год при условии беспрепятственного пропуска судов через Керченский пролив.