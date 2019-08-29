Минобороны софинансирует строительство аэродромного комплекса в Мукачево - Лавренюк

Министерство инфраструктуры Украины совместно с военными инициируют внесение изменений в Государственную программу развития аэропортов до 2023 года и уже с 2020 года планируют начать проектирование и строительство аэродромного комплекса "Мукачево".

"Результаты по софинансированию ожидаем от Министерства обороны Украины, так как взлетно-посадочная полоса будет двойного назначения. Хочу отметить готовность Мукачевской ОТГ привлечь инвестора, и в рамках государственно-частного партнерства строить новый пассажирский терминал", - написал на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Замминистра инфраструктуры подчеркнул, что помимо принятия мер по урегулированию работы аэропорта "Ужгород", необходимо внедрять альтернативные варианты и развивать внутреннее авиасообщение в государстве, путем развития региональных аэропортов.

Как сообщалось, ранее в Мининфраструктуры заявили, что считают открытие аэропорта "Ужгород" временным решением и планируют строить новый аэропорт в Закарпатье.

Международный аэропорт "Ужгород" - небольшой международный аэропорт, расположенный на окраине областного центра Закарпатской области. Имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу длиной 2038 м и шириной 40 м. Спецификой аэропорта является то, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии, поскольку украинско-словацкая государственная граница проходит на расстоянии 100 м от торца взлетно-посадочной полосы.

С июня 2016 года до марта 2019 года аэропорт "Ужгород" не принимал регулярные рейсы.