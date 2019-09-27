СБУ совместно с Интерполом занимается розыском подозреваемого в деле Гандзюк Левина

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина, сообщил пресс-центр СБУ со ссылкой на руководителя Главного следственного управления (ГСУ) спецслужбы Богдана Тиводара.

По его словам, следователи СБУ, задействованные с ноября 2018 года в расследовании нападения на Гандзюк, сосредоточились на установлении заказчиков преступления, а также продолжают досудебное расследование в деле о возможной причастности других лиц к заказу нападения на херсонскую активистку.

Тиводар напомнил, что СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины собрала достаточно доказательств и сообщила о подозрении Левину и председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.