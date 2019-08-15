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12:51 15.08.2019

Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию – адвокат

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Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию – адвокат

 Подозреваемый в участии в подготовке нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) был задержан в одной из стран Европейского Союза и после допроса отпущен, так как Служба безопасности Украины отказалась подавать документы на его экстрадицию, сообщил адвокат Андрей Мурашкин.

"На прошлой неделе случилось то, чего так долго требовали активисты группы "Кто заказал Катю Гандзюк": Алексей Левин был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора об оказании правовой помощи с Украиной. Сразу же после задержания Левина, генеральный прокурор Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко – ИФ) заявил о том, что до конца недели Мангеру (председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер – ИФ) будет предъявлено обвинение и дело передано в суд", - написал Мурашкин на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам Левин после задержания заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца.

"Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен для прохождения полиграфа. И полиграф подтвердил, что все сказанное Левиным является чистой правдой, никакого отношения к нападению на Катерину он не имеет. После чего, европейские правоохранители позволили своим украинским коллегам провести беседу с подозреваемым Левиным и предложили подать запрос на его экстрадицию. Однако, побеседовав с Левиным, украинское СБУ сообщило, что не будет подавать документы на его экстрадицию - без объяснения причин. В результате, задержавшая сторона была вынуждена отпустить Алексея на свободу", - рассказал адвокат.

Он также отметил, что по информации источников в СБУ, Луценко требует немедленно передать материалы по Мангеру в суд, в то время как "его подчиненные всячески стараются оттянуть этот момент до его увольнения, прекрасно осознавая перспективы этого дела в суде и не желая замазываться в этой грязной истории".

"Сам Юрий Витальевич почему-то, обвинительный акт подписывать отказывается, хотя и является руководителем группы прокуроров по делу Гандзюк. Что планирует делать СБУ дальше пока не ясно", - добавил Мурашкин.

Ранее в этот день в опубликованном интервью интернет-изданию "Цензор.нет" генпрокурор Луценко заявил, в СБУ скрывали материалы допросов, которые могли расширить круг причастных к убийству Гандзюк.

Теги: #подозреваемый #адвокат #сбу #гандзюк
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