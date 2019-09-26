Украина заключила "безвиз" с Эквадором

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение об отмене виз между Украиной и Эквадором.

"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко в микроблоге Twitter.

Позже в МИД Украины уточнили, что подписали Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований подписали на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Пристайко и его эквадорский коллега Хосе Валенсиа.

"Положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней. Вступления Соглашения в силу позволит ввести безвизовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсификации двусторонних отношений с Эквадором", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Украины в соцсети Фейсбук в четверг.