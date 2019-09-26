События

11:30 26.09.2019

Украина заключила "безвиз" с Эквадором

1 мин читать
Украина заключила "безвиз" с Эквадором

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение об отмене виз между Украиной и Эквадором.

"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко в микроблоге Twitter.

Позже в МИД Украины уточнили, что подписали Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований подписали на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Пристайко и его эквадорский коллега Хосе Валенсиа.

"Положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней. Вступления Соглашения в силу позволит ввести безвизовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсификации двусторонних отношений с Эквадором", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Украины в соцсети Фейсбук в четверг.

Теги: #визовый_режим #эквадор #пристайко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:34 23.09.2019
Глава МИД считает наиболее реальной встречу в "нормандском формате" в середине октября

Глава МИД считает наиболее реальной встречу в "нормандском формате" в середине октября

14:47 20.09.2019
Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

14:44 20.09.2019
Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

14:35 20.09.2019
"Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в ТКГ до встречи лидеров "четверки" – глава МИД Украины

"Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в ТКГ до встречи лидеров "четверки" – глава МИД Украины

17:52 18.09.2019
Условиями для саммита "нормандской четверки" являются договоренности о вступлении в силу закона "об особом статусе Донбасса" и разведение сил в трех пунктах

Условиями для саммита "нормандской четверки" являются договоренности о вступлении в силу закона "об особом статусе Донбасса" и разведение сил в трех пунктах

17:14 18.09.2019
Советники "нормандской 4" согласовали текст, где прописано вступление в силу закона об особом статусе ОРДЛО лишь после оценки ОБСЕ проведенных там местных выборов

Советники "нормандской 4" согласовали текст, где прописано вступление в силу закона об особом статусе ОРДЛО лишь после оценки ОБСЕ проведенных там местных выборов

16:28 18.09.2019
Миротворческая миссия может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений

Миротворческая миссия может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений

16:02 18.09.2019
Зеленский был готов встретиться в "нормандском формате" 17 сентября, но РФ по "техническим причинам" не могла принять участие - Пристайко

Зеленский был готов встретиться в "нормандском формате" 17 сентября, но РФ по "техническим причинам" не могла принять участие - Пристайко

09:54 18.09.2019
Зеленский намерен достичь настоящего прогресса в урегулировании на Донбассе через полгода – глава МИД Украины

Зеленский намерен достичь настоящего прогресса в урегулировании на Донбассе через полгода – глава МИД Украины

03:25 18.09.2019
Помпео заверил Пристайко в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины

Помпео заверил Пристайко в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

Зеленский: генпрокурор Рябошапка мой товарищ, вся моя команда – "мои люди", но они не моя собственность, я им не приказываю

Зеленский: если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать и США, и не только их

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

Рябошапка начал реформу органов прокуратуры с запуска переаттестации сотрудников Генпрокуратуры

ПОСЛЕДНЕЕ

Директор НАБУ: в последние 4 месяца работать стало проще

НАБУ не имеет отношения к "прослушке" директора ГБР, заявляет Сытник

В Украину не пустили гражданина Израиля, отказавшегося проходить паспортный контроль

Во Львове строительный кран упал на здание супермаркета

Госгеокадастр намерен завершить инвентаризацию земель до 1 октября 2020г

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Facebook

Три грузовика со стройматериалами от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса

В Киеве из-за аварии ряд улиц остался без водоснабжения

Во Львове будут судить экс-директора коммунального предприятия за взятку в 400 тыс. грн

В Киеве ликвидирован пожар в нежилом доме на Набережном шоссе, пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА