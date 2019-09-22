События

15:59 22.09.2019

Иран на параде продемонстрировал новые типы военной техники и вооружения, включая ракеты

1 мин читать
Иран на параде продемонстрировал новые типы военной техники и вооружения, включая ракеты

Вооруженные силы Ирана в ходе военного парада в воскресенье продемонстрировали новые типы военной техники и вооружения, включая баллистические ракеты средней дальности и ЗРК, сообщает агентство Fars.

Дальность этих ракет составляет до 2 тыс. км, отмечает агентство.

В ходе парада также были продемонстрированы ЗРК "Бавар 373", который Fars называет иранским аналогом российской системы С-300, и иранская система ПВО "Хордад-15".

"Хордад-15" может быть приведена в готовность менее чем за 5 минут. Она способна засекать цели, включая боевые самолеты, крылатые ракеты и беспилотники в 150 км от нее, а также перехватывать их на дальности до 120 км.

Военные, в общей сложности, продемонстрировали 18 типов баллистических ракет и новую артиллерийскую систему "Хаэль".

Парад был посвящен годовщине ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Он ознаменовал начало Недели священной обороны, которая в этом году приходится на 22-28 сентября.

В торжественных церемониях приняли участие высокопоставленные военные и руководство страны, включая начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Хоссейна Багери и президента страны Хасана Рухани, отмечает агентство.

Теги: #вооружение #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 22.09.2019
Эр-Рияд будет считать актом войны атаку на Saudi Aramco, если выяснится, что она совершена с территории Ирана

Эр-Рияд будет считать актом войны атаку на Saudi Aramco, если выяснится, что она совершена с территории Ирана

04:05 20.09.2019
США выдали Рухани и Зарифу визы для участия в Генассамблее ООН

США выдали Рухани и Зарифу визы для участия в Генассамблее ООН

06:27 19.09.2019
Помпео и саудовский принц призвали мировое сообщество противостоять политике Ирана

Помпео и саудовский принц призвали мировое сообщество противостоять политике Ирана

04:33 19.09.2019
Помпео намерен создать коалицию по сдерживанию Ирана

Помпео намерен создать коалицию по сдерживанию Ирана

02:31 19.09.2019
Трамп заявил, что не хочет идти на крайние меры в отношении Ирана

Трамп заявил, что не хочет идти на крайние меры в отношении Ирана

19:13 18.09.2019
Эр-Рияд обещает передать в ООН доказательства причастности Ирана к атаке на нефтеобъекты

Эр-Рияд обещает передать в ООН доказательства причастности Ирана к атаке на нефтеобъекты

20:59 17.09.2019
США выявили точные места в Иране, откуда была осуществлена атака по Саудовской Аравии - ТВ

США выявили точные места в Иране, откуда была осуществлена атака по Саудовской Аравии - ТВ

03:45 17.09.2019
Трамп не считает исчерпанными дипломатические методы в отношении Ирана

Трамп не считает исчерпанными дипломатические методы в отношении Ирана

15:50 16.09.2019
Иран задержал направлявшийся в ОАЭ танкер

Иран задержал направлявшийся в ОАЭ танкер

22:44 15.09.2019
Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток воскресенья на Донбассе ранен украинский военнослужащий

Четыре человека погибло в ДТП в Хмельницкой области

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы

На центральном кладбище Мены вандалы повредили памятники погибшим воинам

С начала суток субботы на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала суток воскресенья на Донбассе ранен украинский военнослужащий

Помпео против публикации расшифровки разговора Трампа и Зеленского

Главы МВД Украины и Турции договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Прохладно и сухо будет в начале недели в Украине

Отравившийся в Эймсбери британец хочет отсудить у России почти $1,25 млн

Четыре человека погибло в ДТП в Хмельницкой области

Порошенко об обмене пленными: Путин рассматривал заложников как разменную монету

Порошенко: Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе

В Киеве перекинулось такси с пассажиром, пострадало два человека

В большинстве областей Украины в воскресенье ожидается ухудшении погодных условий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА