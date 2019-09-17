Карпюк считает, что РФ пошла на освобождение удерживаемых лиц потому, что США и Европа подают ей сигналы о сотрудничестве в определенных вопросах

Освобожденный из заключения в РФ украинский политзаключенный Николай Карпюк считает, что руководство России пошло на взаимное освобождение удерживаемых лиц с Украиной, потому что США и Европа подают ей определенные сигналы о сотрудничестве для "обеспечения определенных процессов стабилизации в мире".

"Нужно понимать, что обмен состоялся благодаря соответствующим позициям и договоренностям нынешнего руководства Украины и нынешнего руководства России. По моему убеждению, Россия пошла в этом направлении на уступки исключительно потому, что им сейчас дают такие сигналы и США, и Европа: что готовы идти с ними на сотрудничество, чтобы обеспечить определенные процессы стабилизации во всем мире. И Россия крайне необходима сегодня США как союзник в определенных процессах, как и Европе", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Карпюк отметил, что президента РФ Владимира Путина "обязали показать мировому сообществу, что он готов делать какие-то шаги навстречу". "Первым шагом, я так считаю, и был наш обмен", - указал он.

Карпюк также заявил, что в своих показаниях он четко сказал, что не знает, был ли в Чечне Арсений Яценюк и не говорил о том, что экс-премьер-министр Украины участвовал в той войне.

Он пояснил, что, начиная с 2001 года, прокуратура Чеченской республики в рамках нескольких уголовных делах направляла в Украину запросы об участии украинских граждан в боевых действиях на ее территории. "Тех томов уголовного дела по состоянию на осень 2014 года набралось 1,5 тысячи, и ни один человек не арестован, не заключен. Нужно было как-то списывать это дело. Я думаю, попались мы, нас и "подключили к этому", - считает Карпюк.

Говоря о своем незаконном осуждении в РФ, он подчеркнул, что его пытали, чтобы он признался в своем участии в чеченской войне, в которой он участия не принимал.

"Скажу откровенно, я был командиром УНСО в войне в Приднестровье, был командиром УНСО в войне 1993 года в Абхазии, был там ранен. Но на чеченскую войну я не отправлялся по двум причинам: в то время у меня очень болела мама, которая и умерла в марте 1995 года, и вторая – я не поддерживал участие нашей организации в этой войне. Мы симпатизировали и собирали гуманитарную помощь чеченцам. Но для нас тогда было важно сохранить ситуацию в Крыму, где шли сепаратистские тенденции", - рассказал Карпюк.

Как известно, Николая Карпюка и еще одного освобожденного 7 сентября украинца Станислава Клыха задержали в марте 2014 года. Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.