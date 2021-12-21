Украинский политзаключенный Игорь Назаренко, незаконно удерживаемый в Макеевской колонии, находится в критическом состоянии - омбудсмен

Состояние здоровья гражданина Украины Игоря Назаренко, незаконно удерживаемого органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, критическое, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

"У Игоря хронические болезни: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, что требует регулярной профилактической терапии. Пребывание в печально известной Макеевской исправительной колонии №32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив. По данным родных, Игорь существенно похудел и серьезно болеет, вероятно на COVID-19. Медицинская помощь не предоставляется. Хотя сам он помогает как врач своим сокамерникам", - написала Денисова в Facebook во вторник.

Кроме того, по словам омбудсмена, представители Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций принципиально не допускаются к политзаключенным.

"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Назаренко, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен напомнила, что Назаренко 3 октября 2017 года был похищен так называемыми "сотрудниками МГБ ДНР" с рабочего места в больнице г.Донецка, где он работал врачом-хирургом.

"Несколько дней родные не могли установить его местонахождение, пока представители органов оккупационной администрации РФ не пришли домой с обыском из-за обвинений Игоря в "террористической деятельности". Его подвергали физическим и психологическим пыткам", - написала она.

4 октября 2019 года Назаренко был приговорен за якобы "шпионаж" к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.