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19:46 15.12.2021

Замглаве Меджлиса крымских татар предъявили обвинение в подрыве газопровода – адвокат

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Замглаве Меджлиса крымских татар предъявили обвинение в подрыве газопровода – адвокат

Предварительное расследование по делу о подрыве газопровода в центральном Крыму нынешним летом, одним из фигурантов которого является заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, завершено, сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Нариману предъявили окончательное обвинение", - написал Полозов на своей странице в Facebook в среду вечером.

По данным Полозова, помимо озвученных ранее обвинений в совершении диверсии, контрабанде взрывного устройства и обороте взрывчатых веществ, совершенных в составе организованной группе, в обвинении Джелялову добавили причинение более 105 тыс руб (примерно $1 425) ущерба республиканской компании "Крымгазсети", а также квалифицировали отключение от газа воинской части Береговой охраны Черноморского флота РФ как подрыв обороноспособности РФ.

Джелялов не признает вину.

В настоящее время защита приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое, по словам Полозова, по объему не очень значительное. По мнению адвоката, следствие может отправить обвинительное заключение в прокуратуру до конца текущего года.

"Когда читаешь подобные документы, на ум сразу приходят опубликованные материалы сталинских репрессий 30-х годов… Для тех кто хоть мало-мальски знаком с Нариманом, сразу становится очевидно, что изложенные в документе сведения являются исключительно фантазией силовиков. Где Нариман и где политическая ненависть? Какие радикальные взгляды? Какое вовлечение в состав преступной группы кого бы то ни было? Напротив, существовало мнение, что Нариман слишком мягок и занимает чуть ли не конформистскую позицию по отношению к оккупационным властям. Но для следствия ФСБ это не имеет никакого значения", - написал Полозов.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ ночью 4 сентября задержали в оккупированном Крыму Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Кроме того, утром того же дня после обысков в доме был задержан и Джелялов. Полиция РФ возбудила уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

6 сентября оккупационный "суд" в Крыму незаконно избрал 3 задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего Джелялов был помещен в СИЗО г.Симферополь.

По данным украинской власти, сотрудники российских спецслужб пытали задержанных крымчан и применяли к ним физическое и психологическое насилие.

8 октября адвокатам стало известно, что Джелялова вывезли из СИЗО Симферополя, где он содержался последний месяц, и переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы №1 им.Балабана. Это отделение, где проводится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза по подследственных лиц, содержащихся под стражей. Ранее Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было.

 

Теги: #крым #политзаключенный #обвинение
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