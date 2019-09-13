Оккупационные власти в Крыму вопреки нормам международного гуманитарного права готовят детей к службе в ВС РФ – прокурор АРК

На территории временно оккупированной АР Крым Россия проводит среди детей меры, направленные на пропаганду войны и вступления в армию РФ, сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по заявлению "Крымской правозащитной группы" зарегистрированы производства по ч.1 ст.438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). На данный момент решается вопрос определения подследственности.

"Подготовка детей происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях. Детей и молодежь учат основам военных наук, использованию огнестрельного оружия, что непосредственно оказывает давление на сознание детей и молодежи. Таким образом, оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что милитаризация обучения происходит на основе выданного 3 апреля 2015 года представителями оккупационной власти приказа "О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию".

"Военное обучение детей - это нарушение международного гуманитарного права. Государство-оккупант не имеет права ни милитаризировать обучение детей, ни призывать юношей в ряды вооруженных сил. Российская Федерация делает и то, и другое - поэтому прокуратура автономии расследует милитаризацию обучения на оккупированном полуострове, как нарушение законов и обычаев войны", - приводит слова Мамедова пресс-служба прокуратуры.