Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне под контролем, открытого огня нет – ГСЧС Киевщины

По состоянию на 7:30 пятницы площадь лесного пожара в с.Новые Соколы Иванковского района Киевской области составляет 10га, однако открытого огня нет, наблюдается тление деревьев, а спасатели и лесники осуществляют контроль и мониторинг ситуации, обследуют Иванковский и Полесский районы.

"Напомним, что пожар возник 11 сентября вблизи с.Новые Соколы 6га и на территории Чернобыльской зоны 14га, пожар был локализован в 10:25 12 сентября. Благодаря своевременному привлечению авиации, а именно: 2 самолетов АН-32П и вертолета Ми-8, удалось сбить верховой пожар и окружить главные источники возгораний. Ситуация полностью контролируется. Мероприятия по ликвидации продолжаются", - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

Согласно информации, на месте работают от ГСЧС 25 человек личного состава и 3 единицы техники, а также от лесничества 58 человек и 9 единиц техники.