Данилюк провел встречу с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и бывшим послом США Александером Вершбоу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и бывшим послом США Александером Вершбоу вопросы безопасности на Донбассе.

"Во время встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, вопросы сотрудничества Украины со странами НАТО, а также инициативы украинской власти по реформированию сектора безопасности и обороны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Фог Расмуссен поздравил украинскую сторону с выполнением реформ и выразил поддержку в дальнейшем сотрудничестве.