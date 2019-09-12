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14:31 12.09.2019

Нацсовет по телерадиовещанию разрешил телеканалу "Правдатут" вещать в 4 городах Донбасса

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Нацсовет по телерадиовещанию разрешил телеканалу "Правдатут" вещать в 4 городах Донбасса

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил заявление ООО "Информационное агентство "Правдатут" (Киев, логотип "ПРАВДАТУТ") о выдаче разрешения на временную работу на территориях с особым режимом вещания.

Такое решение госрегулятор вынес на заседании в четверг.

Телеканал "Правдатут" получил возможность осуществлять цифровое наземное телевизионное вещание в стандарте DVB-T / Т2 на территориях с особым режимом вещания, а именно: на 6 ТВК в Горняке, 5 ТВК в Волновахе, 8 ТВК в Краматорске и 5 ТВК в Мариуполе Донецкой области.

"Компания будет создавать местного вещателя, который будет освещать ситуацию в Донецкой области. Очень приятно, что, кроме крупных городов, таких как Мариуполь, вещатели идут также в Горняк, Покровск и Константиновку. Таким образом, мы постепенно наполняем государственный мультиплекс на востоке, который сейчас строится", - сообщил член Национального совета Сергей Костинский.

Срок действия разрешения на временное вещание для "Правдатут" - один год.

Как сообщалось, в 2017 году Верховная Рада разрешила Нацсовету по телерадиовещанию вне конкурса давать разрешения на телерадиовещание в зоне АТО.

Теги: #телеканалы #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #донбасс #ордло
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