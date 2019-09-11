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14:17 11.09.2019

Сухая и теплая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

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Сухая и теплая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 12 сентября, в Украине удержится в поле повышенного атмосферного давления и сохранится теплая и сухая погода, сообщает в среду Укргидрометцентр.

В четверг в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Криму и Приазовье - северо-восточный, 5-10 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 8-13 °, на побережье морей до 18 °, днем 24-29°; в Карпатах ночью 5-8° , днем 12-17.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; Температура ночью 11-13°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 сентября самая высокая температура днем была 31,9 в 1909г., самая низкая ночью 4,3 в 1893г.

На 13 сентября синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днём 24-29°.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.

11 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Теги: #погода #украина
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