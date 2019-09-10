Порошенко в показаниях ГБР заявил об отсутствии оснований для открытия дела по назначению членов ВСП - адвокат

Адвокат пятого президента Украины, народного депутата (фракция "Европейская солидарность") Петра Порошенко Игорь Головань обнародовал показания своего клиента в уголовном производстве по факту возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по добору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

В своем блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда" Головань напомнил, что Порошенко периодически вызывают в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля.

В опубликованном тексте собственноручных показаний Порошенко речь идет об уголовном производстве №62019000000000753, зарегистрированном по факту возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по добору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия и назначения членов Высшего совета правосудия (по ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 Уголовного кодекса Украины).

"Относительно уголовного производства заявляю, что оно было начато при условии отсутствия события уголовных правонарушений. Правовые основания для немедленного закрытия уголовного производства детально приводятся в заявлениях моего адвоката Игоря Голованя, поданных следователю и прокурору", - говорится в показаниях Порошенко.

Он также констатирует, что не совершал никаких нарушений законодательства Украины и объективно не располагает информацией "о несуществующих и придуманных заявителем (бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов – ИФ) преступлениях".

"Придуманные заявителем обвинения абсурдны, поскольку невозможно обвинить президента в узурпации полномочий, которые по Конституции принадлежат ему самому. Назначение членов Высшего совета правосудия является конституционным правом и обязанностью президента Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что 30 апреля 2019 года завершался срок полномочий назначенных по квоте президента членов ВСП. 11 марта он подписал указ по вопросам проведения открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов ВСП, и конкурсная комиссия отобрала четырех человек: Михаила Исакова, Андрея Василенко, Константина Красовского и Александра Сасевича.

Порошенко продолжил: "8 мая 2019 года для обеспечения выполнения конституционной обязанности по назначению членов Высшего совета правосудия был издан указ о внесении изменений в указ от 11 марта 2019 года. Указ поступил на подпись через приемную, кто был фактическим исполнителем - мне неизвестно. 13 мая 2019 года, реализуя свои конституционные полномочия и выполняя конституционный долг как президент Украины, из определенных конкурсной комиссией лиц я назначил Исакова и Василенко членами Высшего совета правосудия. Исаков и Василенко приняли присягу в моем присутствии".

Он также указал, что п. 1 ч. 3 ст. 151 Кодекса административного судопроизводства прямо запрещает обеспечивать иск путем, в частности, остановки актов президента и установления для него запрета или обязанности совершать определенные действия. "Поэтому не было и не могло существовать ни одного судебного решения, которое каким-либо образом могло бы ограничить право президента Украины назначать членов Высшего совета правосудия", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, в конце мая Портнов сообщил, что ГБР начало расследование факта захвата пятым президентом Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении членов ВСП. Портнов опубликовал скан-копию официального ответа ГБР на его имя от 28 мая следующего содержания: "Сообщаем, что по результатам рассмотрения Вашего обращения в Единый реестр досудебных расследований 28.05.2019 внесены ведомости по №№62019000000000753, 62019000000000754 о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 УК Украины".

Так, в тексте уголовного производства №62019000000000753 говорится, что от Портнова поступило заявление о возможном совершением Порошенко и другими лицами "захвата государственной власти, что проявилось в неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия, в период марта-мая 2019 года".