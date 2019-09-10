Сенцов хочет делать все, что в его силах, для освобождения незаконно удерживаемых Россией украинцев

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов намерен делать все возможное со своей стороны для освобождения украинцев, незаконно удерживаемых в России и на Донбассе.

"То, что сейчас происходит в Украине, наш конфликт с Россией, назовем так, - он во многом информационный. Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают", - сказал Сенцов на первой после своего освобождения пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что в России и на Донбассе остается множество украинских пленных, которых необходимо стараться освобождать.

"Кроме наших пленных, в России есть также люди, россияне, которые борются за себя, за свою свободную Россию, за нашу Украину, которые наши настоящие братья... это тоже узники Кремля", - добавил он.