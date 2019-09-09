События

21:56 09.09.2019

Премьер Франции распорядился ускорить подготовку на случай "жёсткого" Brexit

1 мин читать
Премьер Франции распорядился ускорить подготовку на случай "жёсткого" Brexit

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник потребовал от правительства активизировать подготовку страны на случай, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, сообщают местные СМИ.

В ходе специального заседания кабмина, связанного с ситуацией вокруг Brexit, Филипп поручил министрам ускорить совместно с европейскими партнерами "подготовку ко всем сценариям".

В частности, премьер попросил министров "активизировать действия по информированию граждан и компаний" на случай выхода Великобритании без соглашения.

Говоря о пограничном контроле, Филипп указал, что Франция наняла 600 дополнительных сотрудников таможни, а также 200 сотрудников санитарно-эпидемиологического контроля.

Он напомнил, что с 1 декабря 2018 года на сайте французского правительства создана специальная страница, которая должна "ответить на вопросы французских граждан, проживающих в Великобритании, а также проживающих во Франции британцев и компаний, которые торгуют с Великобританией".

Ранее в понедельник королева Британии Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, премьер страны Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Теги: #франция #brexit #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:52 09.09.2019
Королева Британии утвердила закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с Брюсселем

Королева Британии утвердила закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с Брюсселем

15:17 09.09.2019
Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

22:47 07.09.2019
Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец

Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец

20:08 07.09.2019
Макрон рад освобождению Сенцова

Макрон рад освобождению Сенцова

18:09 07.09.2019
Французско-российские переговоры 9 сентября будут главным образом посвящены Украине - Ле Дриан

Французско-российские переговоры 9 сентября будут главным образом посвящены Украине - Ле Дриан

03:39 05.09.2019
Вице-президент США прибыл в Лондон для оказания поддержки британскому премьеру

Вице-президент США прибыл в Лондон для оказания поддержки британскому премьеру

22:53 04.09.2019
Палата общин проголосовала за принятие законопроекта, запрещающего Brexit без соглашения с ЕС

Палата общин проголосовала за принятие законопроекта, запрещающего Brexit без соглашения с ЕС

20:37 04.09.2019
Британская палата общин проголосовала за продолжение рассмотрения законопроекта, запрещающего "жесткий" Brexit

Британская палата общин проголосовала за продолжение рассмотрения законопроекта, запрещающего "жесткий" Brexit

02:21 04.09.2019
Джонсон будет добиваться внеочередных выборов в случае новой отсрочки Brexit

Джонсон будет добиваться внеочередных выборов в случае новой отсрочки Brexit

03:05 03.09.2019
Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук

Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в четверг встретится с президентом Финляндии Ниинистё в Киеве

Боевики с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС, применив запрещенное Минскими соглашениями оружие

Учения "Rapid Trident-2019" пройдут 13-28 сентября с участием "ЛитПолУкрбрига"

Рябошапка пообещал скорую передачу в суд ряда резонансных дел

Украинские пограничники проверяют информацию о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

В Иране уничтожил секретный объект по разработке ядерного оружия после обнаружения его Израилем – Нетаньяху

Зеленский в четверг встретится с президентом Финляндии Ниинистё в Киеве

Зеленский назначил первого заместителя и заместителя главы Госпогранслужбы

Спикер британской Палаты общин собрался в отставку

Боевики с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС, применив запрещенное Минскими соглашениями оружие

Секретарь СНБО Украины и глава МИД Молдовы обсудили вопросы энергобезопасности

Учения "Rapid Trident-2019" пройдут 13-28 сентября с участием "ЛитПолУкрбрига"

Генпрокурор допускает подачу в Раду представлений на снятие неприкосновенности с нардепов до вступления в силу соответствующего закона

Рябошапка выступает за создание двух блоков расследований преступлений, связанных с военными

Рябошапка пообещал скорую передачу в суд ряда резонансных дел

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА