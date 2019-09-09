Рябошапка пообещал скорую передачу в суд ряда резонансных дел

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что в скором времени ряд резонансных дел, расследуемых в Украине, будут переданы в суд.

Отвечая на вопрос журналистов в понедельник в Киеве о том, когда будут не только задержания, а и "резонансные посадки", генпрокурор сказал: "Уже скоро".

"Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов. Думаю, что в скором времени эти кейсы будут переданы в суд или, по меньшей мере, будут серьезные процессуальные подвижки, я имею ввиду подозрения или другие процессуальные действия... Но пока не могу говорить, по каким именно делам", - сказал он.

Что касается привлечения к ответственности депутатов, то, как заверил Рябошапка, "не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является человек, который, возможно, совершил уголовное правонарушение".