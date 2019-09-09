Прокуратура Крыма вызовет Сенцова и Кольченко для дачи показаний

Прокуратура Автономной Республики Крым будет вызывать освобожденных из заключения в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко для дачи показаний, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Диденко "Громадському радио".

"Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена украинский Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму", - сказала Диденко.

По ее словам, процессуальные действия будут проводиться после того, как освобожденных украинцев завершат осматривать врачи.

"В деле о похищении Сенцов и Кольченко должны предоставить статус потерпевших", - добавила Диденко.