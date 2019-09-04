Главы фракций Киевсовета обратились к Зеленскому вновь назначить Кличко главой КГГА

Председатели четырехдепутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить мэра столицы Виталия Кличко на пост главы Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015г", - приводит текст обращения пресс-служба горадминистрации в среду вечером.

Согласно обнародованной пресс-службой фотокопии обращения, под ним подписались председатели фракций "Солидарность" (всего во фракцию входят 52 депутата), "Батькивщина" (17 депутатов), "ВО "Свобода" (14 депутатов) и "Объединение "Самопомич" (2 депутата). Всего Киевский городской совет состоит из 120 депутатов, избираемых горожанами по пропорциональной системе.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева был назначен главой КГГА 25 июня 2014 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко.