Гендиректор "Укрпошты" требует извинений от главы ПФУ за недостоверную информацию об оплате услуг доставки пенсий
Игорь Смелянский требует извинений от главы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Евгения Капинуса за недостоверную информацию от сотрудников ПФУ пенсионерам по оплате услуг доставки пенсий.
"Я очень прошу: прекратите вводить пенсионеров в заблуждение тем, что не можете им повысить пенсии из-за оплаты услуг "Укрпошты". Очень надеюсь, что Юлия Соколовская (министр социальной политики - ИФ), Оксана Маркарова (министр финансов - ИФ) и Галина Третьякова (глава социального комитета Верховной Рады - ИФ) обратят на это внимание", - написал он на своей странице в Facebook в среду.
Кроме того, Смелянский отметил, что с 2016 по 2018 гг. собственные расходы Пенсионного фонда возросли с 2,4 млрд грн до 4,4 млрд грн, тогда как расходы на услуги "Укрпошты" за указанный период увеличились с 1,1 млрд до 1,4 млрд. В то же время отчисление ЕСВ (Единый социальный взнос) "Укрпоштой" возросло с 0,55 млрд в 2016 году до 1,03 млрд в 2018-м.
"Очень жду вашей быстрой реакции! Потому что следующее расследование будет о получении работниками ПФУ комиссионного вознаграждения за направление пенсионеров в определенные банковские структуры", - подытожил глава "Укрпошты".