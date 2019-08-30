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14:56 30.08.2019

Суд оправдал "экс-беркутовца" Хандрыкина, обвиняемого в избиении активистов Евромайдана

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Суд оправдал "экс-беркутовца" Хандрыкина, обвиняемого в избиении активистов Евромайдана

Днепровский районный суд Киева 30 августа оправдал экс-беркутовца Андрея Хандрыкина, обвиняемого в избиении и пытках активистов Евромайдана в январе 2014 года, сообщает интернет-издание "Громадське".

"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрыкина —ИФ). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным", — говорится в решении суда, зачитала судья Оксана Бирса", - говорится в решении суда.

Отмечается, что обвиняемого Хандрыкина на судебном заседании не было, и он продолжает вести службу в Харьковском управлении Нацполиции.

Как сообщалось, ранее Киевский апелляционный суд отклонил заявления стороны защиты, оставив под стражей четверых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане, сообщила пресс-служба суда в Фейсбуке.

Согласно решению суда 21 августа обвиняемые Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко и Олег Янишевский останутся под стражей до 14 сентября 2019 года включительно.

В июле Святошинский районный суд г.Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Тамтуру, еще четверым подозреваемым экс-беркутовцам продлил содержание под стражей до 14 сентября.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев". Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во времена Евромайдана.

Теги: #евромайдан #суд
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