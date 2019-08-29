Боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования с начала суток четверга 5 раз нарушили режим прекращения огня, при этом ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска продолжили нарушение режима тишины. Так, на линии боевого столкновения нашими воинами зафиксировано 5 вооруженных провокаций со стороны оккупантов", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве после полудня четверга.

Согласно информации, с 02.20 боевики применяли вооружение БМП и стрелковое оружие по украинским позициям в пгт Зайцево.

Гуцуляк добавил, что сначала с 03.45, а затем после 6.00 с направления шахты Гагарина оккупированной Горловки противник вел прицельные обстрелы из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия по украинским военным в Южном.

Он также сообщил, что после 05.00 вражеский обстрел также был зафиксирован в районе Марьинки, где боевики применили со стороны пгт Александровка крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По словам Гуцуляка, с 09.25 украинские военные в Водяном находились под вражеским обстрелом из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Боевики вели огонь с направления поселка Ужовка.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате активных враждебных обстрелов среди украинских военнослужащих с начала этого периода нет.

Как сообщалось, 28 августа на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.