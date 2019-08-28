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15:35 28.08.2019

Суд в среду будет избирать меру пресечения Богатыревой

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Суд в среду будет избирать меру пресечения Богатыревой

Печерский районный суд Киева начнет заседание по избранию меры пресечения экс-главе Минздрава Украины, задержанной 27 августа в аэропорту "Жуляны" (Киев), Раисе Богатыревой в среду в 15.30, сообщили агентству в суде.

"Заседание по рассмотрению ходатайства прокураты назначено на 15.30, судья Светлана Смык", - сказал собеседник агентства.

Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что внесла в Печерский райсуд столицы ходатайство относительно решения вопроса о применении ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания стражей.

"Так, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины об избрании экс-министру Минздрава Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно постановлению, после задержания подозреваемого не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. Время судебного заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел в суде", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Киева.

28 августа экс-министр здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины, о чем сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник. "Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

Источник в Госпогранслужбе сообщил BBC News Украина, что в аэропорт "Киев" ("Жуляны") Богатырева прилетела из Минска.

Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #богатырева #суд
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