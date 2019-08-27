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19:06 27.08.2019

В боях за Иловайск в 2014г погибли 220 бойцов ВСУ – Генштаб

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В боях за Иловайск в 2014г погибли 220 бойцов ВСУ – Генштаб

В боях за Иловайск (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов до сих пор в плену у боевиков, сообщает "BBC News Украина" со ссылкой на полученный ответ Генштаба ВСУ на отправленный запрос.

"Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 удерживаются в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019г)", - цитирует ответ Генштаба ВСУ новостной ресурс во вторник, 27 августа.

Там уточнили потери непосредственно во время выхода по "зеленому" коридору: "Именно 29 августа 2014г: погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29 августа 2014г)".

В Генштабе ВСУ также отметили, что "к погибшим добавлено к-во пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК по состоянию на 16 августа 2019г".

Такие цифры не учитывают погибших из добровольческих подразделений МВД Украины, воевавших в Иловайске в августе 2014г вместе с армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составили 366 бойцов. Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью "Радио Свобода" рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 бойцов.

"Таким образом, с учетом ответа Генштаба на запрос BBC News Украина, общие потери сил АТО под Иловайском в августе в 2014 году могут достигать 420 бойцов. В то же время эта цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них - бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы тел), а также умерших позже от ранений, полученных в Иловайске", - говорится в заметке.

Теги: #всу #потери #иловайск
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