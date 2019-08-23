Нацсовет по телерадиовещанию обратится в суд по поводу аннулирования лицензии NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратится в суд относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne, сообщил член Нацсовета Сергей Костинский телеканалу "Прямой".

"Проверка уже проведена. По результатам этой проверки к 5 сентября вынесено решение. Мы мониторили эфир этого телеканала (NewsOne), в частности во время выборов, и зафиксировали факты с признаками разжигания вражды в украинском обществе. И есть проект решения, который предусматривает обращение Национального совета в суд относительно аннулирования лицензии", - рассказал Костинский.

Как сообщалось, Нацсовет в конце июля 2019 года зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки NewsOne в связи с намерением канала провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

Костинский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявлял, что если факты нарушений (разжигания вражды) подтвердятся, то, по его прогнозам, в отношении NewsOne будут применены санкции.