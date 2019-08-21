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15:29 21.08.2019

96% украинских учителей нуждаются в психологической и юридической поддержке – опрос

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96% украинских учителей нуждаются в психологической и юридической поддержке – опрос

В Украине 96% учителей нуждаются в психологической и юридической поддержке, о чем свидетельствует исследование проекта Pro.Школу.

"Мы опросили 2200 учителей - нужна ли им юридическая и психологическая поддержка? И 96% ответили "да". Если мир быстро подстраивается под технологии и изменения, то школа - пока нет. Реформа "Новой украинской школы" стала первым шагом к новому образованию, к лучшему диалогу учителя с учениками. Но все равно наши учителя нуждаются в психологической поддержке, они слабо осведомлены о своих правах и не умеют их защищать", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки со ссылкой на результаты исследования.

По данным опроса, проведенного экспертами проекта, более 88% учителей никогда не обращались к психологу за помощью, 91% учителей нуждаются в бесплатной юридической помощи, а 68% хотели бы знать, как решать конфликтные ситуации с родителями и учениками.

Теги: #педагоги #опрос
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