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20:16 20.08.2019

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

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Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

Бывший руководитель Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, подозреваемый в деле "Роттердам+", объявлен в международный розыск, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Учитывая то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск", - сообщает во вторник вечером пресс-служба САП на странице в соцсети Фейсбук.

Ранее во вторник Соломенский райсуд Киева отказал в избрании для Вовка меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно). "Соломенский райсуд отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в САП, напомнив, что подозрение этому фигуранту дела "Роттердам+" было выдвинуто заочно, прокуратура ходатайствовала о заочном аресте.

САП намерена подать апелляцию на это решение суда, отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и НАБУ 8 августа 2019 года уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Вовка, экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Им вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

О подозрении также уведомлены сотрудники компании "ДТЭК": генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх и советник директора "ДТЭК Востокэнерго" Борис Лисовой.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник призвал Вовка защищаться от обвинений не в социальных сетях, а лично.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрения в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Теги: #розыск #роттердам #вовк #нкрэку
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