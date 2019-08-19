События

10:47 19.08.2019

Глава Госкино Украины Ильенко написал заявление об увольнении

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Глава Госкино Украины Ильенко написал заявление об увольнении

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

"Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена. (…) Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - сказал Ильенко в видеообращении, размещенном в соцсетях.

Он отметил, что не желает превращать борьбу за кресло "в триллер с элементами сложного постановочного экшена".

"Это были фантастические, драматические, сложные и интересные пять лет борьбы и побед", - сказал Ильенко и поблагодарил коллектив Госкино, друзей и родных за работу и поддержку.

Кроме того, он пожелал своему преемнику мудрости, сохранения достижений Госкино и продолжения процесса.

"Я в ближайшее время планирую отдохнуть, у меня уже давно не было полноценного, нормального человеческого отпуска. И надолго не прощаемся, потому что всю свою дальнейшую деловую, творческую и общественно-политическую деятельность я связываю, как всегда, исключительно с украинским национальным кинематографом!" - подытожил Ильенко.

Филипп Ильенко был назначен главой Госкино Украины в августе 2014 года, до этого занимал должность главы общественного совета при Госкино.

Ильенко - украинский продюсер. Старший сын актрисы Людмилы Ефименко и кинорежиссера Юрия Ильенко. Его младший брат Андрей Ильенко - депутат Верховной Рады 7-го и 8-го созыва.

Теги: #кадры #госкино #ильенко
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