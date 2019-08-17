Определение о мере пресечения для Грымчака Юрия Николаевича не вступило в силу - адвокат

Судья Деснянского районного суда Чернигова в субботу удовлетворила заявление прокурора об исправлении ошибки в определении суда по избранию меры пресечения для заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Как следует из оглашенного судьей определения, речь идет об исправлении отчества Грымчака на правильное – Николаевич, а также исправлении фамилии, имени и отчества адвоката.

В свою очередь в комментарии журналистам адвокат Татьяна Матяш отметила, что определение об исправлении описки или ошибки вступит в силу после того, как будет рассмотрена апелляционная жалоба.

"Таким образом, определение относительно избрания меры пресечения относительно Грымчака Юрия Михайловича вступило в силу, оно есть. Но исправление Михайловича на Николаевича вступит в силу только после того, как его рассмотрит апелляционный суд",- пояснила адвокат.

Матяш также напомнила, что время задержания для Грымчака истекает в субботу в 20.40

"У них нет определения (по мере пресечения – ИФ) относительно Николаевича, но каким образом будут действовать наши правоохранительные органы – мы это увидим вечером, потому что есть еще время задержания до 20.40. До этого времени они еще могут его удерживать", - считает адвокат.

Кроме того, она отметила, что в субботу Деснянский районный суд рассматривает меру пресечения для еще одного фигуранта дела – Игоря Овдиенко.

Как сообщалось, Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Юрию Грымчаку.

В то же время адвокат Грымчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Наталья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения называла его Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного – Николаевич. Таким образом, по словам адвоката, суд назначил арест другому Грымчаку, а ее подзащитный меры пресечения не имеет.

Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.

Как пояснил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.