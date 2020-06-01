Грымчаку в суде огласили обвинительный акт и иск о возмещении убытков

На заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в понедельник прокурор огласил обвинительный акт в отношении экс-министра по вопросам временно оккупированных территорий и заявил иск о возмещении убытков, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"1 июня 20207г в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его «помощника» в совершении преступлений", - говорится в сообщении САП, размешенном на странице в Facebook.

Экс-министр и его "помощник" обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

По информации прокуратуры, на заседании прокурор САП огласил краткое изложение обвинительного акта. Также сторона обвинения и сторона защиты выступили со вступительными речами.

"Кроме того, прокурор САП заявил гражданский иск по делу о возмещении убытков, которые были причинены в результате совершения указанного преступления", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, следующее заседание назначено на 9 июня 2020 года.

В сообщении ВАКС не указывается фамилия подозреваемого, речь идет о Юрии Грымчаке.

Ранее ВАКС оставил Грымчака под домашним арестом, также был продлен срок обязательств, возложенных на подозреваемого: прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями, сдать на хранение документы для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

22 мая аникоррупционные органы завершили расследование уголовного производства по обвинению бывшего замминистра оккупированных территорий Юрия Грымчака в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды.

"Расследование по факту мошенничества и подстрекательства к даче неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощником" закончено. Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу", - сообщало Национальное антикоррупционное бюро.

По информации НАБУ, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

Ранее НАБУ закрыло дело о внесении недостоверных сведений в электронную декларацию экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины.