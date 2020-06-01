События

14:38 01.06.2020

Грымчаку в суде огласили обвинительный акт и иск о возмещении убытков

2 мин читать
Грымчаку в суде огласили обвинительный акт и иск о возмещении убытков

На заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в понедельник прокурор огласил обвинительный акт в отношении экс-министра по вопросам временно оккупированных территорий и заявил иск о возмещении убытков, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"1 июня 20207г в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его «помощника» в совершении преступлений", - говорится в сообщении САП, размешенном на странице в Facebook.

Экс-министр и его "помощник" обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

По информации прокуратуры, на заседании прокурор САП огласил краткое изложение обвинительного акта. Также сторона обвинения и сторона защиты выступили со вступительными речами.

"Кроме того, прокурор САП заявил гражданский иск по делу о возмещении убытков, которые были причинены в результате совершения указанного преступления", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, следующее заседание назначено на 9 июня 2020 года.

В сообщении ВАКС не указывается фамилия подозреваемого, речь идет о Юрии Грымчаке.

Ранее ВАКС оставил Грымчака под домашним арестом, также был продлен срок обязательств, возложенных на подозреваемого: прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями, сдать на хранение документы для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

22 мая аникоррупционные органы завершили расследование уголовного производства по обвинению бывшего замминистра оккупированных территорий Юрия Грымчака в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды.

"Расследование по факту мошенничества и подстрекательства к даче неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощником" закончено. Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу", - сообщало Национальное антикоррупционное бюро.

По информации НАБУ, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

Ранее НАБУ закрыло дело о внесении недостоверных сведений в электронную декларацию экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Теги: #грымчак #суд #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:33 01.06.2020
Суд отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, на очереди организаторы преступления

Суд отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, на очереди организаторы преступления

23:19 31.05.2020
Суд арестовал уже 13 подозреваемых в перестрелке в Броварах под Киевом

Суд арестовал уже 13 подозреваемых в перестрелке в Броварах под Киевом

11:47 31.05.2020
ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

10:41 31.05.2020
В Броварах продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки

В Броварах продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки

22:20 30.05.2020
Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: шесть подозреваемых арестованы без права внесения залога

Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: шесть подозреваемых арестованы без права внесения залога

15:39 30.05.2020
Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: первый подозреваемый арестован без права внесения залога - Нацполиция

Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: первый подозреваемый арестован без права внесения залога - Нацполиция

12:28 29.05.2020
Бахматюк уверен своей правоте и бесперспективности обращений о его выдаче после решения ВАКС о заочном аресте

Бахматюк уверен своей правоте и бесперспективности обращений о его выдаче после решения ВАКС о заочном аресте

01:47 29.05.2020
В Луганской области суд привлек к ответственности организатора незаконного референдума 2014 года

В Луганской области суд привлек к ответственности организатора незаконного референдума 2014 года

23:11 28.05.2020
Бахматюк считает политически ангажированным решение апелляционной палаты ВАКС о заочном аресте и обратится в международные суды

Бахматюк считает политически ангажированным решение апелляционной палаты ВАКС о заочном аресте и обратится в международные суды

21:15 28.05.2020
Домашний арест экс-нардепа Микитася заменен на арест с правом залога в 100 млн грн

Домашний арест экс-нардепа Микитася заменен на арест с правом залога в 100 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшились второй день подряд

Угрожавший взорвать мост Метро в Киеве задержан – полиция

Начальник полиции Киева ведет переговоры с человеком, который угрожает взорвать мост Метро – Геращенко

Полиция перекрыла движение по мосту Метро в Киеве в связи с сообщением о минировании

В Киеве аноним сообщил о минировании моста Метро

ПОСЛЕДНЕЕ

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшились второй день подряд

Угрожавший взорвать мост Метро в Киеве задержан – полиция

Начальник полиции Киева ведет переговоры с человеком, который угрожает взорвать мост Метро – Геращенко

Если государство не создаст конкурентные условия в киевском авиаузле, МА «Киев» обанкротится — СМИ

Во Львовской области карантин продлен до 5 июня – ОГА

Финляндия и Норвегия в рамках ослабления изоляции открывают бары

4 тыс. человек арестованы в США в ходе протестов, последовавших за гибелью афроамериканца - СМИ

Полиция перекрыла движение по мосту Метро в Киеве в связи с сообщением о минировании

В Иране выявили за сутки почти 3 тыс. новых случаев COVID-19 - самый высокий показатель за 2 месяца

В Киеве аноним сообщил о минировании моста Метро

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА