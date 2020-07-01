События

16:04 01.07.2020

ЕСПЧ открыл дело по иску экс-замглавы МинВОТ Грымчака - адвокат

2 мин читать
ЕСПЧ открыл дело по иску экс-замглавы МинВОТ Грымчака - адвокат

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл дело против Украины по заявлению бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

"Дело Грымчака. ЕСПЧ открыл дело Grymchak v. Ukraine. Она касается нарушений п.1 и п.2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - написал адвокат на странице в Фейсбуке в среду.

Кроме того, Мельник прикрепил к публикации фото-копию соответствующего документа от секретариата Европейский суд по правам человека от 2 июня.

Как сообщалось, 30 января Грымчака освободили из-под стражи и поместили под круглосуточный домашний арест.

НАБУ и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры 14 августа 2019 года задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны с поличным при получении части средств в размере $480 тыс.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревался в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа Деснянский райсуд Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн; на свободу он не вышел. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение. Впоследствии мера пресечения Грымчаку неоднократно продлевалась; в последний раз – до 14 февраля 2020 года.

20 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку с 6 млн до 2 млн грн.

Теги: #грымчак #еспч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:55 19.06.2020
Присоединившийся к команде адвокатов Порошенко эксперт ЕСПЧ назвал обвинения против пятого президента политически мотивированными

Присоединившийся к команде адвокатов Порошенко эксперт ЕСПЧ назвал обвинения против пятого президента политически мотивированными

14:38 01.06.2020
Грымчаку в суде огласили обвинительный акт и иск о возмещении убытков

Грымчаку в суде огласили обвинительный акт и иск о возмещении убытков

16:46 26.05.2020
ВАКС оставил Грымчака под домашним арестом

ВАКС оставил Грымчака под домашним арестом

11:38 22.05.2020
Дело по обвинению Грымчака в вымогательстве взятки направлено в суд

Дело по обвинению Грымчака в вымогательстве взятки направлено в суд

11:08 12.05.2020
НАБУ закрыло дело о внесении недостоверных сведений в е-декларацию против Грымчака из-за отсутствия состава преступления

НАБУ закрыло дело о внесении недостоверных сведений в е-декларацию против Грымчака из-за отсутствия состава преступления

23:36 13.02.2020
ВАКС продлил Грымчаку до 13 апреля круглосуточный домашний арест

ВАКС продлил Грымчаку до 13 апреля круглосуточный домашний арест

16:21 07.02.2020
Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

14:52 30.01.2020
Грымчака отпустили под домашний арест

Грымчака отпустили под домашний арест

12:34 30.01.2020
ЕСПЧ отказался налагать запрет на экстрадицию в Нидерланды Цемаха, фигурирующего в деле о сбитом малайзийском "Боинге" – адвокат

ЕСПЧ отказался налагать запрет на экстрадицию в Нидерланды Цемаха, фигурирующего в деле о сбитом малайзийском "Боинге" – адвокат

12:50 25.01.2020
ВАКС отказал в избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину

ВАКС отказал в избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отказал защите Порошенко в отводе генпрокурора и группы прокуроров по делу

Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

Порошенко – суду: верните этот трэш в прокуратуру

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому

Журналисты шоу "Доброго ранку, країно!" на "UA: Перший" заявили о притеснениях власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отказал защите Порошенко в отводе генпрокурора и группы прокуроров по делу

Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

Красный крест поможет преодолеть последствия наводнения на Западе Украины - Стефанишина

Порошенко – суду: верните этот трэш в прокуратуру

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому

Журналисты шоу "Доброго ранку, країно!" на "UA: Перший" заявили о притеснениях власти

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум экс-сотрудникам "Правэкс-Банка" за обналичивание 47 млн грн

Защита Порошенко заявляет в суде отвод генпрокурору и группе прокуроров по делу

Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков в Ивано-Франковской области - Кулеба

Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения ремонта ее энергосистемы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА