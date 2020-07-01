ЕСПЧ открыл дело по иску экс-замглавы МинВОТ Грымчака - адвокат

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл дело против Украины по заявлению бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

"Дело Грымчака. ЕСПЧ открыл дело Grymchak v. Ukraine. Она касается нарушений п.1 и п.2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - написал адвокат на странице в Фейсбуке в среду.

Кроме того, Мельник прикрепил к публикации фото-копию соответствующего документа от секретариата Европейский суд по правам человека от 2 июня.

Как сообщалось, 30 января Грымчака освободили из-под стражи и поместили под круглосуточный домашний арест.

НАБУ и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры 14 августа 2019 года задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны с поличным при получении части средств в размере $480 тыс.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревался в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа Деснянский райсуд Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн; на свободу он не вышел. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение. Впоследствии мера пресечения Грымчаку неоднократно продлевалась; в последний раз – до 14 февраля 2020 года.

20 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку с 6 млн до 2 млн грн.