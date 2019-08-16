Заммэра Житомира уведомлен о подозрении в служебной халатности, повлекшей 700 тыс. грн убытка

Сотрудники Национальной полиции в Житомирской области уведомили заместительницу Житомирского городского головы о подозрении в служебной халатности, заключившую заведомо убыточный договор по закупке медицинского оборудования, что привело к убыткам бюджета более чем на 700 тыс. грн.

Как сообщает департамент защиты экономики Нацполиции Украины в соцсети "Фейсбук" в пятницу, досудебным расследованием установлено: занимая на то время должность начальника одного из управлений горсовета и будучи распорядителем бюджетных средств, чиновница нарушила принцип публичных закупок и заключила заведомо убыточный договор.

"Предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Таким образом, чиновница при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Должностное лицо уведомлено о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.