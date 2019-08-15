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20:44 15.08.2019

Шесть стран ЕС готовы принять 147 мигрантов, находящихся у берегов Италии

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Шесть стран ЕС готовы принять 147 мигрантов, находящихся у берегов Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в четверг сообщил вице-премьеру Маттео Сальвини, что шесть стран Евросоюза готовы принять 147 нелегальных иммигрантов с судна Open Arms.

"Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург только что сообщили мне, что готовы принять мигрантов", - отмечается в письме, которое Конте направил Сальвини. Текст письма публикуют итальянские СМИ.

"Европейская комиссия, а также некоторые европейские лидеры всегда протягивали нам руку помощи, чтобы принять решения в чрезвычайных ситуациях, и настало время двигаться в направлении общего европейского решения (по мигрантам - ИФ), иначе Италия окажется одна в ситуации, которая все больше выходит из-под контроля", - отмечает итальянский премьер.

При этом Конте подчеркнул, что Италия хочет защищать свои национальные интересы ввиду того, что именно в эту страну направляются потоки мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Судно испанской неправительственной организации Open Arms с 147 мигрантами на борту находилось недалеко от итальянского острова Лампедуза в течение почти двух недель. Высадка мигрантов на берег была невозможна из-за запрета итальянских властей.

Теги: #италия #европа #нелегалы
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