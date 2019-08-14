САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ, подозреваемым по делу "Роттердам +"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционные жалобы на решения Соломенского районного суда г.Киева об избрании меры пресечения подозреваемым по так называемому делу "Роттердам+" - бывшему начальнику управления энергорынка НКРЭКУ Тарасу Ревенко и действующему директору ГП "Оператор рынка" Владимиру Евдокимову, который в период введения формулы "Роттердам+" был членом НКРЭКУ.

Согласно сообщению САП на странице в соцсети Фейсбук, директору госпредприятия суд первой инстанции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в почти 2 млн грн, а к другому подозреваемого суд применил меру пресечения в виде залога в размере почти 2 млн грн с возложением процессуальных обязанностей.

"Прокуроры САП обжаловали избранные меры пресечения в суде апелляционной инстанции. В апелляционных жалобах прокуроры отмечают необходимость избрания меры пресечения в соответствии с ролью каждого в совершении указанного преступления, а также размера причиненного ущерба, а именно экс-начальнику управления энергорынка НКРЭКУ – в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн и действующему директору ГП "Оператор рынка" – содержание под стражей с 50 млн грн залога", - сказано в сообщении.

В САП отмечают, что, принимая решение о применении мер пресечения к фигурантам производства, суд "фактически подтверждает обоснованность подозрений и наличие определенных процессуальных рисков".

"Вопрос об обжаловании меры пресечения в виде 10 млн грн залога с возложением определенных процессуальных обязанностей, который был избран 14 августа 2019 года еще одному подозреваемому по делу, а именно действующему работнику ДТЭК, будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда. Поскольку до получения полного текста решения невозможно определить риски, а также другие обстоятельства суд принял или не принял во внимание", - сообщили в САП.

По данным источника агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о мере пресечения, избранной генеральному директору "ДТЭК Востокэнерго" Борису Лисовому.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ 8 августа уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Также о подозрении уведомлены сотрудники компании "ДТЭК".

9 августа Соломенский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 2 млн грн бывшему члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову, фигурирующему в деле "Роттердам+".

12 августа Соломенский райсуд избрал еще одному фигуранту - Тарасу Ревенко меру пресечения в виде залога в размере 1,9 млн грн при условии, что эта сумма будет внесена в течение 5 дней. Прокуроры требовали для Ревенко арест на 60 суток или залог в 5 млн грн.

14 августа НАБУ в рамках уголовного производства Роттердам+ уведомило о подозрении генерального директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.