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20:20 06.08.2019

Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык - Разумков

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Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты во время своей работы должны использовать украинский язык.

"Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", - сказал Разумков в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.

При этом он подчеркнул: "Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский язык и представители нашей политической силы (партии "Слуга народа" – ИФ) будут говорить на государственном языке… Если пока что где-то не хватает знаний, они их подтянут".

Вместе с тем, отметил Разумков, в быту народные избранники вольны говорить на том языке, на котором им удобнее. "В быту мы с вами используем тот язык, который нам удобнее, на котором мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я по-русски говорю чаще всего", - сказал он.

"Если мы говорим об официальных выступлениях в Верховной Раде, мне кажется – это моя личная позиция – надо все-таки использовать государственный язык", - резюмировал он.

Как сообщалось, партия "Слуга народа" предложит на пост председателя Верховной Рады Разумкова.

Теги: #язык #депутаты
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