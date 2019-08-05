События

19:49 05.08.2019

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 21

1 мин читать
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 21

Пострадавший в результате стрельбы в техасском Эль-Пасо скончался в больнице, сообщил в твиттере местный полицейский департамент.

"С прискорбием сообщаем, что число смертельных исходов увеличилось на один. Еще одна жертва скончалась сегодня утром в больнице", - говорится в сообщении.

21-летний мужчина 3 августа устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Ранее сообщалось, что были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Преступник является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.

Теги: #техас #сша #жертвы #стрельба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 05.08.2019
Трамп распорядился ужесточить наказание за преступления на почве ненависти и карать их смертью

Трамп распорядился ужесточить наказание за преступления на почве ненависти и карать их смертью

14:23 05.08.2019
Украина просит США продать больше комплексов Javelin - Тейлор

Украина просит США продать больше комплексов Javelin - Тейлор

10:46 05.08.2019
Китайское правительство распорядилось приостановить закупки американской сельхозпродукции

Китайское правительство распорядилось приостановить закупки американской сельхозпродукции

09:51 05.08.2019
Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 26 августа

Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 26 августа

09:26 05.08.2019
Трамп приказал приспустить флаги из-за гибели 29 человек в ходе массовой стрельбы

Трамп приказал приспустить флаги из-за гибели 29 человек в ходе массовой стрельбы

07:36 05.08.2019
В результате взрыва в Каире погибли 17 человек, более 30 получили ранения

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек, более 30 получили ранения

16:44 04.08.2019
До 26 человек увеличилось число раненых в результате стрельбы в Огайо

До 26 человек увеличилось число раненых в результате стрельбы в Огайо

11:20 04.08.2019
Помпео убежден, что США смогут сформировать коалицию по защите судов в Персидском заливе

Помпео убежден, что США смогут сформировать коалицию по защите судов в Персидском заливе

10:25 04.08.2019
Шеф Пентагона подверг критике политику Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Шеф Пентагона подверг критике политику Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

04:15 04.08.2019
Число жертв стрельбы в техасском Эль Пасо превысило 20 человек

Число жертв стрельбы в техасском Эль Пасо превысило 20 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный ранен из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС

Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Попко – указы

Зеленский назначил Кравченко командующим Объединенных сил вместо Сырского

Движение "Медиа за осознанный выбор" призывает команду президента Зеленского воздержаться от провокаций против СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский военный ранен из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС

Зеленский и Джонсон обсудили по телефону развитие межгосударственных отношений после выхода Великобритании из ЕС

Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Попко – указы

Зеленский назначил Кравченко командующим Объединенных сил вместо Сырского

Движение "Медиа за осознанный выбор" призывает команду президента Зеленского воздержаться от провокаций против СМИ

Прихожане храма на Ривненщине перешли из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины - ПЦУ

Среди четырех пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском есть ребенок

Таксист приковал пассажира цепью в подвале своего гаража из-за неоплаты междугородней поездки

Склад боеприпасов загорелся в Красноярском крае, идет эвакуация ближайшего поселка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА