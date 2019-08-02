События

20:51 02.08.2019

Женщина украла из бутика в Париже драгоценности на 1,3 млн евро, притворившись принцессой из ОАЭ

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Женщина украла из бутика в Париже драгоценности на 1,3 млн евро, притворившись принцессой из ОАЭ

Женщина, которая притворилась принцессой из Объединенных Арабских Эмиратов, похитила из парижского люксового бутика драгоценности, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на собственные источники.

По его данным, похищенные ювелирные изделия оцениваются в 1,3 млн евро.

Инцидент произошел в среду, однако СМИ стало об этом известно только в пятницу.

По информации БФМ-ТВ, две женщины зашли в ювелирный магазин, расположенный в 1-м округе Парижа. Одна из них представилась как "супруга дубайского шейха", сообщницу она представила как свою помощницу.

По словам сотрудницы магазины, все время, пока женщины выбирали украшения, в бутик неоднократно звонили. Когда женщины выбрали украшения, они договорились с ассистентом по продажам, что осуществят денежный перевод на следующий день. После получения перевода посылку должны были отправить по указанному адресу.

Однако, когда сотрудники бутика не получили перевода спустя два дня, они открыли коробку и обнаружили, что украшения в ней заменены бульонными кубиками. По данным некоторых других французских СМИ, в коробке сотрудники обнаружили шоколадные конфеты.

Подразделение полиции Парижа по борьбе с организованной преступностью начало расследование.

Теги: #драгоценности #франция #кража
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