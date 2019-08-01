Все главные управления ГНС зарегистрированы как юрлица - Верланов

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов отчитался о регистрации юридических лиц всех главных управлений ГНС.

"Буквально сегодня, 15 минут назад, было зарегистрировано последнее ГУ в Днепропетровской области. Все ГУ зарегистрированы как юридические лица", - сказал Верланов на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

Исполняющих обязанностей глав территориальных управлений выбрали из числа заместителей.

Он также отметил, что в структуре службы произошли некоторые принципиальные изменения. В частности, Верланов сообщил о ликвидации ГУ внутренней безопасности.

"Я считаю, это атавизм", - прокомментировал глава ГНС.

Помимо этого, произошло укрупнение некоторых департаментов, в частности объединены департаменты администрирования налогов юридических и физических лиц. По словам Верланова, это позволит унифицировать подходы к администрированию налогов для всех.