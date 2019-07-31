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10:10 31.07.2019

Обвинение по Павловскому в деле Гандзюк передали в суд - СМИ

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Обвинение по Павловскому в деле Гандзюк передали в суд - СМИ

 Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт по фигуранту дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, сообщает телепроект  "Слідство.Інфо" со ссылкой на спикера ГПУ Андрея Лысенко.

«Обвинительный акт передан в суд, готовится первое заседание», - сказал Лысенко.

Игорю Павловскому, который с ноября 2018 находился под стражей, в начале апреля 2019-му «смягчили» подозрение, и изменили обвинение по соорганизации на замалчивание убийства (ч. 1 ст. 396 УК). В связи с этим якобы отпали основания для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

В конце апреля 2019 Павловскому изменили меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом ходатайствовало СБУ по согласованию с Генпрокуратурой.

Срок по мере пресечения истек 26 июня. И, как сказал Лысенко, после этого его не продолжали. «Собственно, не продолжали меру пресечения, поскольку это уже не нужно», - сказал представитель ГПУ, сославшись на то, что обвинительный акт уже передали в суд.

В июле Слідство.Інфо сообщало, что ГПУ остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк – председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, а также подозреваемого Алексея Левина. Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его из-за того, что один из фигурантов – Левин – находится в розыске, и пока нет возможности проводить по нему следственные действия в Украине.

Теги: #гандзюк #гпу #суд #обвиняемые
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