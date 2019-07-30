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12:04 30.07.2019

Нацсовет по телерадиовещанию обнаружил нарушения в ходе проверки телеканала NewsOne

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Нацсовет по телерадиовещанию обнаружил нарушения в ходе проверки телеканала NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1", результаты рассмотрят на ближайших заседаниях Нацсовета.

"Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать - мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть. И если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции", - сказал член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в Киеве во вторник.

На уточняющий вопрос, обнаружила ли проверка на телеканале NewsOne факты разжигания вражды, Костинский ответил утвердительно: "Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях".

Он отметил, что в ходе проверки были исследованы высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом "Россия 1", и ряд других фактов. "Телемост - это был контекст... Мы исследовали не телемост, а передачи, которые анонсировали телемост, а также другие передачи, которые мы мониторили до этого: например, там, где украинцев называли фашистами", - сказал Костинский.

Как сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что 22-23 июля проведет выездную внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с его намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

Телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост "Надо поговорить" 12 июля в 18:00. С российский стороны телемост должны были вести Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.

 

Теги: #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #нарушения #newsone
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