На акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек

Почти 300 человек задержаны на несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы", - сказали в ведомстве.

Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства, добавили в ведомстве.