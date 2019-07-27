В Белой Церкви более 500 правоохранителей проводят массовые обыски с целью задержания преступников, вымогавших деньги у граждан

В г.Белая Церковь в Киевской области более 500 правоохранителей проводят массовые обыски с целью задержания участников преступной организации, вымогавших деньги у жителей области.

"Вниманию жителей Белой Церкви. Полиция Киевской области проводит задержания участников преступной организации, которые вымогали деньги у жителей области с угрозой и применением насилия", - сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Как сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов, в городе одновременно проводят 50 обысков, работают более 500 оперативников криминальной полиции, спецназовцы, следователи, прокуратура.

Полиция просит граждан с пониманием относиться к ограничительным мерам для проведения неотложных следственных действий.