События

10:53 27.07.2019

В Белой Церкви более 500 правоохранителей проводят массовые обыски с целью задержания преступников, вымогавших деньги у граждан

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В Белой Церкви более 500 правоохранителей проводят массовые обыски с целью задержания преступников, вымогавших деньги у граждан

В г.Белая Церковь в Киевской области более 500 правоохранителей проводят массовые обыски с целью задержания участников преступной организации, вымогавших деньги у жителей области.

"Вниманию жителей Белой Церкви. Полиция Киевской области проводит задержания участников преступной организации, которые вымогали деньги у жителей области с угрозой и применением насилия", - сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Как сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов, в городе одновременно проводят 50 обысков, работают более 500 оперативников криминальной полиции, спецназовцы, следователи, прокуратура.

Полиция просит граждан с пониманием относиться к ограничительным мерам для проведения неотложных следственных действий.

Теги: #обыск #белая_церковь
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