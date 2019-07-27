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10:32 27.07.2019

Умер спортсмен, кандидат в нардепы Роман Вирастюк

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Умер спортсмен, кандидат в нардепы Роман Вирастюк

Вследствие болезни умер спортсмен, кандидат в народные депутаты Украины Роман Вирастюк, похороны состоятся 29 июля в г.Ивано-Франковске, сообщил его брат Василий Вирастюк.

"27 июля 2019 года, в 5 утра перестало биться сердце Романа Вирастюка. 11 июля Роману была проведена срочная и очень сложная операция (аневризма, расслоение брюшной аорты). Он был бойцом, и, несмотря на все "но", он боролся до последнего", - написал Василий Вирастюк на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Как ожидается, прощание с Р.Вирастюком состоятся 28 июля возле Министерства молодежи и спорта, о времени будет сообщено позже.

"Похороны состоятся 29 июля в родном Ивано-Франковске (место и время захоронения будут позже", - сообщил брат.

В свою очередь министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена.

"Не стало Романа Вирастюка – нашего друга, коллеги, спортсмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждого из нас – это невосполнимая потеря и большая боль. Соболезнуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать", - написал Жданов в Фейсбук.

Роман Вирастюк - 17-кратный чемпион Украины по толканию ядра, телеведущий, певец. На внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, баллотировался в народные депутаты как самовыдвиженец по мажоритарному округу №84 в Ивано-Франковской области и занял четвертое место.

Теги: #смерть
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