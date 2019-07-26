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18:37 26.07.2019

Группу "фальшивомонетчиков" почти с 1 млн поддельных евро задержали в Киеве

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Группу "фальшивомонетчиков" почти с 1 млн поддельных евро задержали в Киеве

Правоохранители задержали в Киеве группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты в столице, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"Во время досудебного расследования проведен контроль за совершением преступления в виде оперативной закупки. В ходе проведения второго этапа спецоперации злоумышленники были задержаны и проведен обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2тыс. купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тыс. Евро", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении.

Таким образом, в действиях задержанных усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 УК Украины, в связи с чем им сообщено о подозрении в совершении этого преступления.

Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Теги: #фальшивомонетники #прокуратура #инвалюта #правоохранители
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