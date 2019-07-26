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14:31 26.07.2019

Горбатюк: готовятся проекты подозрений в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева

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Горбатюк: готовятся проекты подозрений в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева

Прокуратура подготовила сообщение о подозрении относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Подготовлен проект сообщения о подозрении относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда именно по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений", - сказал Горбатюк на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, по версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Теги: #судьи #гпу #горбатюк #подозрение
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