Горбатюк: готовятся проекты подозрений в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева

Прокуратура подготовила сообщение о подозрении относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Подготовлен проект сообщения о подозрении относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда именно по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений", - сказал Горбатюк на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, по версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".