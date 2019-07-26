События

08:10 26.07.2019

Муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда

1 мин читать
Муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда

Весь муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда, сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян.

"За 98 дней до завершения опытной эксплуатации электронного билета 1326 единиц наземного транспорта КП "Киевпастранс", а это 100%, оборудованы устройствами для считывания информации с транспортных карт Kyiv Smart Card. Кроме этого, адаптированы турникеты скоростного трамвая, городской электрички и Киевского метрополитена", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

Давтян подчеркнул, что купить Kyiv Smart Card можно на 10 станциях метро и в более чем 300 Т-киосках во всем городу. Пополнить их и приобрести разовый QR-билет можно: - в личном кабинете киевлянина: https://my.kyivcity.gov.ua

Теги: #киев #оплата #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:50 26.07.2019
27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

18:05 25.07.2019
Кличко вновь заявил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

Кличко вновь заявил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

11:14 25.07.2019
Прокуратура Киева объявила подозрение двум работникам психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве

Прокуратура Киева объявила подозрение двум работникам психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве

16:40 24.07.2019
НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ

НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ

07:42 24.07.2019
Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

20:42 23.07.2019
Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской райгосадминистраций в Киеве

Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской райгосадминистраций в Киеве

14:21 23.07.2019
Верховный суд оставил в силе решение Киевсовета о предоставлении статуса сквера участку на Осокорках

Верховный суд оставил в силе решение Киевсовета о предоставлении статуса сквера участку на Осокорках

13:16 23.07.2019
В Киеве мужчина забрал из инкассаторской машины пакеты с деньгами, пока инспекторы заправляли банкомат

В Киеве мужчина забрал из инкассаторской машины пакеты с деньгами, пока инспекторы заправляли банкомат

09:48 22.07.2019
Фуникулер закрыт на ежегодный технический осмотр

Фуникулер закрыт на ежегодный технический осмотр

08:59 22.07.2019
Кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева после подсчета 25-67% протоколов – ЦИК

Кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева после подсчета 25-67% протоколов – ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбасс проследовало 13 автомобилей с почти 190 т гуманитарного груза от ООН

CNN сообщил о запуске Ираном баллистической ракеты

ГПУ: В делах Майдана сообщено о подозрении двум экс-сотрудникам суда в Киеве

Помпео: США готовы противостоять возможному российскому вмешательству в выборы 2020

Боевики один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Моряки задержанного в четверг в Украине российского танкера прибыли в Москву

Во Львовской области следователя полиции будут судить за $12 тыс. взятки

Еврокомиссия поддержит сельхозпроизводителей, пострадавших от рекордной жары

Прокуратура в суде требует взять под стражу подозреваемых в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия на Харьковщине

В грузинской Сванетии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС, снесли мосты, оставили жителей без воды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА