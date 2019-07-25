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16:17 25.07.2019

ЕЦБ ожидает замедления инфляции, видит необходимость денежно-кредитных стимулов - Драги

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) отмечает ухудшение инфляционных ожиданий в еврозоне и прогнозирует замедление роста потребительских цен в ближайшие месяцы, заявил председатель ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам июльского заседания.

Кроме того, поступающие статданные сигнализируют об ослаблении экономического роста во втором и третьем кварталах, добавил Драги.

Как следствие, центробанк видит необходимость в обширных мерах денежно-кредитного стимулирования экономики еврозоны.

По словам Драги, замедление роста мировой экономики и торговые конфликты оказывают негативное влияние на макроэкономические прогнозы, в особенности в промышленном секторе. Геополитические риски и рост протекционистских настроений также вызывают опасения центробанка.

Вместе с тем Драги назвал низкую безработицу в еврозоне и ускорение роста зарплат в числе положительных факторов, поддерживающих экономический рост. Сфера услуг и строительства также демонстрируют устойчивость перед лицом ухудшающейся экономической ситуации, как и объемы кредитования в корпоративном секторе, добавил глава ЕЦБ.

Как сообщалось, по итогам июльского заседания руководство центробанка оставило неизменными основные процентные ставки - включая ставку по кредитам (0%), по депозитам (минус 0,4%) и по маржинальным кредитам (0,25%).

Вместе с тем ЕЦБ изменил свой прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года - или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

Помимо этого, Совет управляющих ЕЦБ поручил компетентным органам изучить различные варианты поддержки европейской экономики, включая изменение прогноза по ставкам, внедрение многоуровневой системы начисления ставки на депозиты банков, а также возможность возобновления покупки активов.

Как заявил Драги в ходе пресс-конференции, любое снижение ставки будет сопровождаться мерами для снижения негативного эффекта для банковской сферы. Ранее он неоднократно высказывал мнение, что длительный период отрицательных ставок по депозитам вредит европейским банкам.

Курс евро перешел к росту в паре с долларом в ходе выступления Драги: на 15:56 мск евро стоил $1,1157 по сравнению с $1,1114 на 14:59. Сводный фондовый индекс Stoxx Euro 600 прибавил 0,77% и составляет 394,75 пункта.

Теги: #ецб
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