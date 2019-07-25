События

08:20 25.07.2019

ВМС США будут сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе только при появлении реальной опасности - шеф Пентагона

1 мин читать
ВМС США будут сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе только при появлении реальной опасности - шеф Пентагона

Пентагон пока не планирует начать сопровождение коммерческих судов в Ормузском проливе незамедлительно, эти меры будут приниматься только в случае появления опасности их захвата, заявил новый министр обороны США Марк Эспер.

"Я использую термин "эскорт" в более широком смысле. Эскорт совсем не значит, что они (корабли ВМС - ИФ) будут следовать непосредственно вслед за судами. Но эти суда будут находиться в районе, в котором можно быстро реагировать, чтобы сдержать провокации - это ключевой вопрос", - сказал он журналистам на брифинге.

По словам Эспера, "это не значит, прямо сейчас". Он отметил, что должен на следующей неделе провести консультации с Центральным командованием ВС США, "чтобы разобраться в их концепции" проведения таких операций.

"Суда США нуждаются в эскорте, и мы там будем, мы будем доступны для них", - добавил министр.

Он, тем не менее, пояснил, что меры будут приниматься тогда, когда есть основания считать, что американское судно находится под непосредственной угрозой остановки или захвата.

Теги: #суда #сша #пролив #сопровождение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:13 25.07.2019
Мейдофф попросил Трампа сократить его 150-летний тюремный срок

Мейдофф попросил Трампа сократить его 150-летний тюремный срок

07:30 25.07.2019
Мюллер не оправдал Трампа, но и не обвинил его в сговоре с Россией

Мюллер не оправдал Трампа, но и не обвинил его в сговоре с Россией

03:38 25.07.2019
Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии

Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии

18:52 24.07.2019
Выступление спецпрокурора Мюллера в Конгрессе не дает демократам новых аргументов против Трампа

Выступление спецпрокурора Мюллера в Конгрессе не дает демократам новых аргументов против Трампа

18:25 24.07.2019
Цены на нефть усилили подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $64,37 за баррель

Цены на нефть усилили подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $64,37 за баррель

17:49 24.07.2019
Продажи новостроек в США в июне выросли на 7%, не оправдав прогнозов

Продажи новостроек в США в июне выросли на 7%, не оправдав прогнозов

17:41 24.07.2019
Турция и США не пришли к договоренности по зоне безопасности в Сирии

Турция и США не пришли к договоренности по зоне безопасности в Сирии

17:28 24.07.2019
Facebook выплатит рекордные $5 млрд для урегулирования претензий FTC и $100 млн по соглашению с SEC

Facebook выплатит рекордные $5 млрд для урегулирования претензий FTC и $100 млн по соглашению с SEC

10:56 24.07.2019
Dish согласилась купить активы T-Mobile и Sprint, открыв дорогу к слиянию компаний

Dish согласилась купить активы T-Mobile и Sprint, открыв дорогу к слиянию компаний

07:59 24.07.2019
Прошедшие парламентские выборы показали приверженность украинского народа демократическим идеалам - Госдеп

Прошедшие парламентские выборы показали приверженность украинского народа демократическим идеалам - Госдеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ООС не фиксировали обстрелов украинских позиций на Донбассе с начала суток

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

ПОСЛЕДНЕЕ

Европа бьет температурные рекорды

В Херсонской области 14 детей госпитализированы с отравлением во время отдыха в пансионате – ГСЧС

За сутки среды боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

В Ровно полицейский задержан за злоупотребление влиянием

В Запорожье задержана группа лиц, занимавшихся угоном автомобилей

Глава минобороны Японии выразил разочарование в связи с пуском КНДР двух объектов в сторону Японского моря

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 31000 взрывоопасных предметов

В Харькове два руководителя дорожно-эксплуатационных филиалов КП организовали схему присвоения материалов для ремонта дорог - СБУ

В КНДР провели пуск двух ракет, заявляют в Сеуле

В грузовом вагоне поезда пограничники обнаружили 9000 пачек контрабандных сигарет – погранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА